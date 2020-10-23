Уриковское МО Приангарья оштрафовали на 75 тысяч рублей за несоблюдение пожбезопасности

Администрацию Уриковского муниципального образования оштрафовали на 75 тысяч рублей за несоблюдение пожарной безопасности, сообщает региональное Управление МЧС РФ.

На территории было выявлено 24 нарушения, в том числе отсутствие противопожарного водоснабжения и систем оповещения населения в деревне Грановщина. Это обнаружилось в ходе инспекции весной 2020 года.

В сентябре прокуратура Иркутского района подала в суд исковое заявление об устранении нарушений законодательства администрацией Уриковского МО.

«Последние пожары в Грановщине показали, что муниципалитетом не выполняются предписанные нормы и правила обеспечения пожарной безопасности. Проверки в отношении муниципального образования будут продолжены», – приводятся в сообщении слова заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александра Кузнецова.

Всего с начала года на территории Прибайкалья зафиксировано 5720 пожаров, на которых погибли 142 человека, в том числе 25 детей. Чаще всего местами возникновения пожаров остаются объекты жилого сектора.