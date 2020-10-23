Вандал разгромил Аллею почета в Тайшете грифом гитары

Администрация Тайшета Иркутской области на официальном сайте сообщила о том, что молодой человек разнес Аллею почета в городе грифом гитары.

«Вопиющий случай вандализма произошел сегодня ночью у городской администрации. Молодой человек за минуту дубинкой, предположительно грифом от гитары, разнёс Аллею почёта. Пострадали три стенда из четырёх», – отмечается на сайте.

ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кроме того, свидетелем случившегося стал местный сторож. Он и местные жители самостоятельно задержали вандала. На место происшествия очевидцы вызвали полицию, преступника задержали, им оказался молодой человек 1998 года рождения.