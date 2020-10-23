Губернатор Приангарья поручил увеличить количество тестов на COVID-19 по области до 12 тысяч в сутки

Глава Иркутской области Игорь Кобзев поручил увеличить количество проводимых на коронавирус тестов до 12 тысяч штук в сутки, сообщает пресс-служба регправительства.

«Увеличивается число заболевших и людей, которые хотели бы пройти тест на COVID-19. Я объезжаю все лаборатории, их 14, которые делают такие анализы. Две уже посетил. Вижу мобилизацию коллективов, но медики тоже заболевают, поэтому нужно сделать так, чтобы это не сказывалось на процессе тестирования. Я поставил задачу увеличить количество тестов по области до 12 тысяч в сутки. Это позволит снять нагрузку, которая существует сейчас. Резервы есть. В том числе, рассматриваем возможность привлечения передвижных бригад для тестирования на коронавирусную инфекцию», – приводятся на сайте слова главы региона.

Например, иркутский областной центр СПИД уже наращивает обороты. Сейчас учреждение ежедневно проводит от 600 до 650 бесплатных анализов, обрабатывая их в течение 1-2 дней без задержек. Также организация делает и платные тесты по договору от 50 до 70 штук в день. Для таких пациентов оборудован отдельный вход. В ближайшее время учреждение планирует делать до 1100 тестов в сутки.