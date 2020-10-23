Почти 60% девелоперов по всему миру отложили строительство жилья из-за пандемии

Компания Knight Frank провела опрос среди более 160 международных девелоперов-клиентов из 22 стран, задав им несколько вопросов о воздействии пандемии на развитие жилищного строительства. В результате опроса стало ясно, что 57% из них отложили строительство в связи с пандемией коронавируса.

Строительство отложено из-за смещения сроков поставок материалов и изменения потребностей конечного потребителя, из них 44% заявили, что будут вносить изменения в проектирование объектов.

При этом 45% опрошенных заявили, что планируют сосредоточить развитие девелопмента в городах, тогда как 41% будут стремиться расширить охваты и строить как городское жилье, так и «вторые дома», и загородную недвижимость.

Кроме того, в связи с текущей ситуацией 43% опрошенных девелоперов признают, что ориентироваться необходимо в большей степени на внутренний рынок, чем на мировой спрос.

Что касается девелопмента элитной жилой недвижимости в Москве, по итогам 2020 года ожидается снижение количества новых объектов более чем в два раза – по предварительным данным на рынок выйдет 9 проектов.