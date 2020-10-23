Новости

Мэрия: В «Иркутской Аптеке» имеются в наличии антибиотики и противовирусные препараты

В аптеках муниципального фармацевтического предприятия «Иркутская Аптека» имеются лекарственные препараты для лечения вирусных инфекций, в том числе антибиотики и витамины. Также в муниципальной аптечной сети есть необходимый запас масок. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора муниципального предприятия Людмила Шарапатова.

Читайте также:

Иркутскому диагностическому центру закупят оборудование для увеличения тестирования на COVID-19
23 октября 2020
В Бурятии организовали собственное производство антиковидной продукции
23 октября 2020

– Хочу обратить внимание жителей на то, что антибиотики отпускаются строго по рецепту врача. Не стоит заниматься самолечением, это может привести к необратимым последствиям. Кроме этого, бесконтрольное приобретение таких серьезных препаратов впрок создает ажиотаж и приводит к дефициту лекарств, – подчеккнула и.о. руководителя.

Напомним, что по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова, специалисты администрации Иркутска продолжают вести мониторинг и контроль за наличием и стоимостью лекарственных препаратов в коммерческих аптечных сетях совместно с представителями Федеральной антимонопольной службы и Росздравнадзора.

Список адресов, телефонов и часы работы структурных подразделений МУФП «Иркутская Аптека» размещен на сайте Irkutsk-apteka.ru

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2496)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Иркутскому диагностическому центру закупят оборудование для увеличения тестирования на COVID-19
В Бурятии организовали собственное производство антиковидной продукции
В Бурятии развернут 500 дополнительных коек для борьбы с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании