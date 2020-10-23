Мэрия: В «Иркутской Аптеке» имеются в наличии антибиотики и противовирусные препараты

В аптеках муниципального фармацевтического предприятия «Иркутская Аптека» имеются лекарственные препараты для лечения вирусных инфекций, в том числе антибиотики и витамины. Также в муниципальной аптечной сети есть необходимый запас масок. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора муниципального предприятия Людмила Шарапатова.

– Хочу обратить внимание жителей на то, что антибиотики отпускаются строго по рецепту врача. Не стоит заниматься самолечением, это может привести к необратимым последствиям. Кроме этого, бесконтрольное приобретение таких серьезных препаратов впрок создает ажиотаж и приводит к дефициту лекарств, – подчеккнула и.о. руководителя.

Напомним, что по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова, специалисты администрации Иркутска продолжают вести мониторинг и контроль за наличием и стоимостью лекарственных препаратов в коммерческих аптечных сетях совместно с представителями Федеральной антимонопольной службы и Росздравнадзора.

Список адресов, телефонов и часы работы структурных подразделений МУФП «Иркутская Аптека» размещен на сайте Irkutsk-apteka.ru