Первый этап реконструкции путепровода по улице Джамбула в Иркутске выполнен на 40% ​

Работы первого этапа по реконструкции путепровода по улице Джамбула в Иркутске ведутся с опережением графика. Об этом доложил представитель подрядной организации губернатору региона Игорю Кобзеву в ходе осмотра реконструируемого участка.

– Работы первого этапа по реконструкции выполнены уже на 40% и ведутся с опережением календарного графика производства работ. В настоящее время подрядчик приступил к усилению стоек промежуточных опор, разборке балок пролетных строений, срубке ростверков. На этом объекте нет отставаний от сроков или замечаний по технологии строительства, в том числе и со стороны строительного контроля, – добавила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.

В настоящее время проведено переустройство коммуникаций, ливневой канализации, контактных и электрических сетей. Демонтаж путепровода ведется на половине моста, чтобы полностью не перекрывать движение транспорта. Поэтапно идет демонтаж пролетных строений и разборка покрытия на путепроводе. Специалисты провели работу по усилению фундаментов промежуточных опор, проводят заливку свай береговых опор и усиление стоек промежуточных опор.

Напомним, что работы по реконструкции путепровода по улице Джамбула проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй этап реконструкции пройдет с 15 мая 2021 года по 1 ноября 2021 года. В рамках второго этапа будет перекрыта вторая половина путепровода. При проведении работ на путепроводе запрещено движение любого большегрузного транспорта.