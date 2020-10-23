Более 140 крупных сажанцев сирени, ели, лиственницы высадят в Иркутске

В Иркутске высадят более 140 крупномерных саженцев. В рамках действующих компенсационных соглашений, на общественных пространствах в настоящее время ведутся подготовительные работы к высадке саженцев. Об этом сообщила начальник департамента городской среды Марина Шевела.

– На бульваре Гагарина, островах Юность и Конный, на берегу реки Ушаковки и в других местах высадят крупномерные саженцы сирени, лиственницы, ели, – подчеркнула Марина Шевела. – Всего этой осенью на 16 общественных пространствах будет высажено 143 крупномерных насаждения в рамках компенсационного озеленения. Это значит, подрядная организация производит посадку саженцев взамен тех деревьев, которые были снесены при производстве строительных или аварийных работ. В соответствии с методическими рекомендациями специалисты оценивают ущерб. После чего в соглашении прописываются количество саженцев с учетом видового состава и сроков высадки.

Высаженные зеленые насаждения находятся на гарантийном обслуживании. В случае их увядания или утраты подрядная организация обязана заменить саженцы на новые.