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Систему сбора мусора проверят в садоводствах вблизи Иркутска

Систему организации сбора, вывоза и хранения ТКО в садоводствах Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов проверят до конца ноября. Такое поручение дано в результате рабочих поездок по садоводствам и дачным участкам Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов. Организатор рейдов - Служба государственного экологического надзора Иркутской области. Участие в проверках принимали представители Правительства Приангарья, руководство регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск».

- Необходимость таких выездов обусловлена многочисленными жалобами граждан и представителей органов местного самоуправления о захламлении территорий как в границах садоводств, так и за их пределами. Основная причина - неудовлетворительная организация системы сбора и вывоза мусора, - рассказал руководитель Службы государственного экологического надзора региона Николай Сафронов.

Часто в садоводствах нет организованных площадок накопления ТКО, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, или они не внесены в реестр; не заключены договоры населения с региональным оператором. Нарушения природоохранного законодательства выявлены в большинстве садоводств Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов.

- Правительство Иркутской области в лице Службы государственного экологического надзора пока выносит нарушителям предостережения, в случае неисполнения которых последуют штрафные санкции. Размер штрафов для юридических лиц составляет до 250 тысяч рублей, - прокомментировал заместитель председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.

В ближайшее время представители органов местного самоуправления доведут до руководства СНТ информацию о возможности получения субсидии на организацию площадок накопления ТКО. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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