В Бурятии организовали собственное производство антиковидной продукции

Всего за полгода промышленные и текстильные предприятия Республики Бурятия организовали производство многоразовых и одноразовых медицинских масок, многоразовых защитных костюмов, халатов, комбинезонов, рециркуляторов, а также ремонт аппаратов ИВЛ. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов заместителю Председателя Правительства РФ Юрию Трутневу.

По словам Алексея Цыденова, на Улан-удэнском приборостроительном объединении организовано производство рециркуляторов. Производственная мощность составляет тысяча штук в месяц, в перспективе планируется увеличение до двух тысяч в месяц.

Как сообщил министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков, до конца октября планируется получение декларации соответствия, которая позволит применение рециркуляторов на всех предприятиях, за исключением медицинских и образовательных учреждений и объектов с повышенной категорией пожарной опасности.

- Также приборостроительный завод уже с весны организовал у себя на производстве ремонт аппаратов ИВЛ. На сегодняшний день отремонтировано 18 аппаратов ИВЛ для БСМП, Центра медицины катастроф и районных больниц, все работы проводятся на безвозмездной основе. Предприятием подготовлен и направлен пакет документов на получение лицензии для организации сервисных ремонтов аппаратов ИВЛ. Также в Бурятии ООО «Рапид Био» разработали и зарегистрировали тест на антитела к SARS-CoV-2. Данная разработка относится к серологическим тестам и ее преимуществом является выдача результата тестирования за 10-15 минут. 17 июня получено регистрационное удостоверение. Производительность в день составляет до 7000 штук, планируется увеличение мощности до 50 тысяч в день. Цена теста составляет 600 рублей, - добавил Сергей Желтиков.

Кроме этого, в Улан-Удэ по просьбе врачей организовано производство одноразовых медицинских наконечников для пипеточных дозаторов.

- У них не хватало такого расходного материала. Сейчас, в авральном режиме работы, дезинфицировать многоразовые наконечники времени нет. Поэтому мы наладили производство медицинских наконечников для дозаторов, предназначенных для забора анализов. Такого производства в России больше нигде нет, - сообщил Алексей Цыденов.