На острове Юность в Иркутске установили тренажерную площадку

Открытие новой тренажерной площадки на острове Юность состоится 24 октября в 14.00. Спортивный объект – подарок Иркутску, его жителям и гостям столицы региона от компании «АСФ», которая работает в областном центре с 1995 года. На территории проведены работы по обустройству спортивной площадки и прилегающей территории.

Место размещения площадки выбрано совместно с администрацией города. На средства компании закуплены шесть современных комплектов уличных тренажеров с изменяемой нагрузкой. У горожан появится возможность использовать тренажеры как для базовых упражнений, так и для проработки отдельных групп мышц.​