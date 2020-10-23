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На острове Юность в Иркутске установили тренажерную площадку

Открытие новой тренажерной площадки на острове Юность состоится 24 октября в 14.00. Спортивный объект – подарок Иркутску, его жителям и гостям столицы региона от компании «АСФ», которая работает в областном центре с 1995 года. На территории проведены работы по обустройству спортивной площадки и прилегающей территории.

Место размещения площадки выбрано совместно с администрацией города. На средства компании закуплены шесть современных комплектов уличных тренажеров с изменяемой нагрузкой. У горожан появится возможность использовать тренажеры как для базовых упражнений, так и для проработки отдельных групп мышц.​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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