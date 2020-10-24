Игры со ставкой: экономике никто не поможет

Итак, Банк России оставил ключевую ставку в октябре без изменений на уровне 4,25% годовых. Что ж, остается еще декабрьская встреча для того, чтобы ЦБ смог приложить хоть какие-нибудь дополнительные усилия к выравниванию ситуации в экономике, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

— На самом деле сохранение ставки неизменной никак не помогает экономике выходить из кризиса — сейчас. Череда снижений показателя весной и летом действительно в моменте поддерживала финансовых систему и реальный сектор, но динамика в снижении банковских ставок давно себя исчерпала. Слабеющей экономике нужны дешевые деньги, чтобы генерировать производство и предлагать нищему потребителю тот товар, который он готов и может купить. Дешевых денег в системе нет. Зато есть приверженность ЦБ таргетированию инфляции — с этой целью он справляется, но ведь это далеко не единственная задача Центробанка. Но выглядит, как будто единственная.

Без указания ЦБ на понижение ставки банковские показатели не будут понижаться. Нужно понимать, что банк зарабатывает на ставке, это его практически основной источник поступления денег. Естественно, что он не заинтересован «ронять» кредитные ставки слишком низко.

Согласно логике, еще минимум полгода — время для ужесточения ДКП не будет продуктивным. Пока экономики мира не начнут восстанавливаться от коронавирусного кризиса, нет смысла внутри развивающейся экономики поднимать ставку, если только не стоит задача задушить бизнес окончательно. Разумно снижать ставку еще на 1-1,5% точно, делать займы для бизнеса мягче, работать с производствами на индивидуальных условиях, предусматривать программы для сельского хозяйства, понимая, что это стратегически важное направление. Однозначно есть над чем потрудиться, вопрос только в расстановке приоритетов.