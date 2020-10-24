У России сократился товарооборот с Евросоюзом: в чём причины?

Внешнеторговые результаты России за восемь месяцев 2020 года оказались слабыми, обращает внимание Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

— Так, объём торговли между Россией и Евросоюзом в январе—августе снизился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до составил $135,94 млрд, согласно данным Федеральной таможенной службы. Экспорт российских товаров и сырья в Евросоюз упал на 31,1%, до $85,793 млрд, а вот импорт из ЕС в Россию сократился на 9,7%, до $50,146 млрд. Удручающими оказались и результаты внешней торговли за тот же период с некоторыми другими постоянными партнёрами России. Например, внешнеторговый оборот с Китаем, крупнейшим торговым партнёром нашей страны после ЕС и самым крупным торговым партнёром в разрезе отдельных стран за восемь месяцев текущего года упал в годовом выражении на 7% до $65,46 млрд. Внешнеторговый оборот России с Турцией снизился на 26% год-к-году до $12,96 млрд, и даже торговля с Беларусью, постоянным внешнеторговым партнёром России в СНГ и ЕАЭС, снизилась на 20% до $17,5 млрд.

Снижение товарооборота России с Евросоюзом, нашим крупнейшим торговым партнёром, в январе-августе 2020 года почти на четверть в годовом выражении не стоит воспринимать слишком драматично. Дело в том, что за 1 полугодие 2020 года снижение товарооборота с ЕС составило почти такую же величину (-24,7% в годовом выражении). Следовательно, в июне-июле 2020 года уже был небольшой рост товарооборота РФ с ЕС на 0,2% в годовом выражении. То есть в снижении товарооборота в первую очередь виновата пандемия «ковида» и связанное с ней снижение деловой активности в мире в целом. Основной удар пандемии и её последствий пришёлся на спрос на углеводороды – основной экспортный товар России. Мы ожидаем, что по итогам 2020 года Росстатом будет зафиксировано снижение товарооборота с ЕС, как и падение внешнеторгового оборота России по сравнению с 2019 годом, так как мировая экономика и вместе с ней спрос на энергоресурсы будет восстанавливаться медленно.

Однако по некоторым сегментам возможно наверстать упущенное уже в декабре текущего года: если, например, декабрь в Европе выдастся холодным, то спрос на газ может даже вырасти по сравнению с декабрём 2019 года, а это окажет своё положительное влияние на цифры российского экспорта в ЕС в целом. Отметим также, что с июля 2020 года в России растёт добыча газа в помесячном выражении, что не характерно для летних месяцев. Скорее всего, эта тенденция в текущем году может быть связана с постепенным ростом спроса на газ в Европе, ведь совсем недавно цены на газ в Европе обновили локальный максимум за последние тяжёлые полгода.

Обратим внимание, что товарооборот с Китаем у России за эти непростые восемь месяцев сократился намного меньше, чем с другими торговыми партнёрами. А это, скорее всего, следствие того, что Китай первым восстанавливается после прошедшей первой волны пандемии и почти не затронут второй волной. Ну и высокий спрос на недорогие китайские товары в России – одежду, электронику, смартфоны, тоже никто не отменял. Более тревожной тенденцией, но, увы, закономерной, является то, что экспорт из России в Евросоюз упал почти на 32%, а импорт Россией товаров из ЕС сократился втрое меньше, чем упал экспорт. Это говорит о том, что мы ещё находимся в сильной технологической зависимости от ЕС и, поставляя нашему основному партнёру на Западе сырьё, сами импортируем продукцию обрабатывающей промышленности, машиностроения и технологий, что очень плохо. Жаль, что для того, чтобы избавиться от импортной иглы, нам будут нужны какие-то политические скандалы или новые санкции – сами избавиться от импортной зависимости и развивать собственную обрабатывающую промышленность, как Китай и Индия, пока не можем.