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Ситуация осложняется: В Приангарье за сутки выявлено 208 заражений коронавирусом

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По данным оперативного штаба, на 24 октября в Иркутской области подтверждены 208 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 972 заболевших.

За последние сутки умерли 10 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 359 (+8) человек, от заболеваний, не связанных с вирусом – 111 (+2). За последние сутки выздоровели 118 человек, за весь период эпидемии – 18 755. Госпитализирован за сутки 41 человек, всего – 3 165 человек.

Иркутская область находится на 10-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии. Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области осложняется. Уровень новых заражений в регионе увеличился до 0,9%, но пока он далек от пика первой волны, когда в конце июня-июля этот показатель держался на уровне 2,5-3,0% в сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Бурятии выявили 215 заболевших коронавирусом
Ситуация осложняется: В Приангарье за сутки выявлено 208 заражений коронавирусом
Ангарск возглавил тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусом за сутки в Приангарье
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