Ситуация осложняется: В Приангарье за сутки выявлено 208 заражений коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 24 октября в Иркутской области подтверждены 208 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 972 заболевших.

За последние сутки умерли 10 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 359 (+8) человек, от заболеваний, не связанных с вирусом – 111 (+2). За последние сутки выздоровели 118 человек, за весь период эпидемии – 18 755. Госпитализирован за сутки 41 человек, всего – 3 165 человек.

Иркутская область находится на 10-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии. Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области осложняется. Уровень новых заражений в регионе увеличился до 0,9%, но пока он далек от пика первой волны, когда в конце июня-июля этот показатель держался на уровне 2,5-3,0% в сутки.