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В Бурятии выявили 215 заболевших коронавирусом

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В Бурятии, по данным Управления Роспотребнадзора, на 24 октября выявлено 215 новых заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии 10037 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из 215 случаев заболевания 191 зарегистрирован в Улан-Удэ.

При этом Бурятия возглавила рейтинг российских регионов с самым высоким уровнем распространения COVID-19, такие данные приводит Центр экономических исследований.

В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2236 коек, занято – 1958, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1812, свободно 278 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,6%.

В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1812 пациентов, из них 30 детей. Состояние детей удовлетворительное.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Бурятии выявили 215 заболевших коронавирусом
Ситуация осложняется: В Приангарье за сутки выявлено 208 заражений коронавирусом
Ангарск возглавил тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусом за сутки в Приангарье
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