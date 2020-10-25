В Бурятии выявили 215 заболевших коронавирусом

В Бурятии, по данным Управления Роспотребнадзора, на 24 октября выявлено 215 новых заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии 10037 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из 215 случаев заболевания 191 зарегистрирован в Улан-Удэ.

При этом Бурятия возглавила рейтинг российских регионов с самым высоким уровнем распространения COVID-19, такие данные приводит Центр экономических исследований.

В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2236 коек, занято – 1958, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1812, свободно 278 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,6%.

В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1812 пациентов, из них 30 детей. Состояние детей удовлетворительное.