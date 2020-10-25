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Стабильно больше 200. В Бурятии ситуация с коронавирусом по-прежнему тяжелая

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В Бурятии ситуация с коронавирусом по-прежнему тяжелая, стабильно выявляют больше 200 заражений в сутки. По данным Управления Роспотребнадзора, на 25 октября выявлено 213 новых заражений коронавирусом, всего с начала эпидемии 10250 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из 213 случаев заболевания 148 зарегистрирован в Улан-Удэ.

В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2258 коек, занято 88,7%.

В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1817 пациентов, из них 32 ребенка.

По данным Центра экономических исследований, Бурятия возглавила рейтинг российских регионов с самым высоким уровнем распространения COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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