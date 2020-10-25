Коронавирус в Приангарье: 211 заболевших, 223 госпитализированных за сутки

По данным оперативного штаба, на 25 октября в Иркутской области подтверждены 211 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 23 183 заболевших.

За последние сутки умерли 11 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 367 (+8) человек, от заболеваний, не связанных с вирусом – 114 (+3).

За последние сутки выздоровели 94 человека, за весь период эпидемии – 18 849. Госпитализированы за сутки 223 человека, всего – 3 388 человек.

Иркутская область находится на 10-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии. Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области осложняется. Уровень новых заражений в регионе увеличился до 0,9%, но пока он далек от пика первой волны, когда в конце июня-июля этот показатель держался на уровне 2,5-3,0% в сутки.