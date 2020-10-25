Иркутск подготовился к снегопаду

Городские предприятия готовы к неблагоприятным погодным условиям. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова, техника и рабочие МУП «Иркутскавтодор» переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье в Иркутске ожидается сильный снег. Вечером дежурные бригады комбинированных дорожных машин обработают песчано-гравийной смесью основные магистрали города. На улицах со сложным рельефом и опасными спусками будет применяться солевой раствор, препятствующий образованию наледи на проезжей части.

Всего в работе будет задействовано 35 единиц техники для обработки улиц, а также около 20 единиц тракторных щеток и тротуароуборочных машин. В воскресенье на уборку улиц выйдут 160 рабочих муниципального предприятия и около 30 человек подрядных организаций. Будут произведены очистка тротуаров вдоль магистралей, вывоз снега, уборка общественных пространств.

– Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях направлено всем управляющим компаниям Иркутска, которые также должны быть готовы к уборке придомовых территорий. Температура воздуха в воскресенье по прогнозу составит до + 3 градусов, поэтому тротуары, входы в подъезды должны быть очищены от наледи для безопасности жильцов, – отметили в комитете городского обустройства.