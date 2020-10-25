В Усть-Илимске зафиксирована крупная вспышка коронавируса

Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск возглавили тройку городов-лидеров по количеству новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Иркутской области на 25 октября.

Из 211 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске — 81 (всего 10 817),

в Усть-Илимске — 61 (всего 618),

в Ангарске — 19 (всего 2 167)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 10 817, Ангарск – 2 167, Иркутский район – 1 629, Усть-Кут – 1 486, Братск – 1 152.

По данным оперативного штаба, на 25 октября в Иркутской области подтверждены 211 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 23 183 заболевших.