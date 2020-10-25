Новости

В Усть-Илимске зафиксирована крупная вспышка коронавируса

Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск возглавили тройку городов-лидеров по количеству новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Иркутской области на 25 октября.

Читайте также:

Собянин надеется на скорое снижение динамики заражений COVID-19 в Москве
25 октября 2020
В России выявлено 16 710 заболевших COVID-19
25 октября 2020

Из 211 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске — 81 (всего 10 817),
  • в Усть-Илимске — 61 (всего 618),
  • в Ангарске  — 19 (всего 2 167)

 Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 10 817,
  2. Ангарск – 2 167,
  3. Иркутский район – 1 629,
  4. Усть-Кут – 1 486,
  5. Братск – 1 152.

По данным оперативного штаба, на 25 октября в Иркутской области подтверждены 211 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 23 183 заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2510)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Усть-Илимске зафиксирована крупная вспышка коронавируса
Улучшение ситуации с COVID-19 в России ожидают летом
ВОЗ зафиксировала новый рекорд числа заразившихся COVID-19 в мире за сутки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании