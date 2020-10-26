Мошенники похитили у учительницы из Усолья-Сибирского 170 тысяч рублей и оформили на нее кредит в 220 тысяч

Учительница из города Усолья-Сибирского Иркутской области стала жертвой мошенников, которые похитили у нее 170 тысяч рублей и оформили на нее кредит в 220 тысяч, сообщает региональная полиция.

Установлено, что женщине позвонили преступники под видом сотрудников банка, которым она передала свои паспортные данные, номера карт, коды из смс.

Оформленные на усольчанку кредитные деньги обманщики не успели обналичить, поскольку гражданка рассказала о произошедшем сыну, который порекомендовал ей заблокировать карты.

В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.