Власти Испании ввели комендантский час из-за коронавируса

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26 октября 2020
Правительство Испании ввело комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает РБК.
Он действует с 23:00 до 6:00 с воскресенья на территории всей страны, кроме Канарских островов.
«Главы регионов могут скорректировать время действия комендантского часа по своему усмотрению, но они не вправе отменять его», – отмечается в сообщении.
Также устанавливается запрет на собрания групп более шести человек.
Меры будут действовать в течение 15 дней, однако они могут быть продлены на шесть месяцев, если парламент одобрит такое решение. Предполагается, что этот вопрос рассмотрят на текущей неделе.
Цель властей – достичь показателя 25 зараженных на 100 тысяч населения.