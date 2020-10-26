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Власти Испании ввели комендантский час из-за коронавируса

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Правительство Испании ввело комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает РБК.

Он действует с 23:00 до 6:00 с воскресенья на территории всей страны, кроме Канарских островов.

«Главы регионов могут скорректировать время действия комендантского часа по своему усмотрению, но они не вправе отменять его», – отмечается в сообщении.

Также устанавливается запрет на собрания групп более шести человек.

Меры будут действовать в течение 15 дней, однако они могут быть продлены на шесть месяцев, если парламент одобрит такое решение. Предполагается, что этот вопрос рассмотрят на текущей неделе.

Цель властей – достичь показателя 25 зараженных на 100 тысяч населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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