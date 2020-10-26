Центр СПИД в Иркутске намерен увеличить количество бюджетных тестов на COVID-19 с 600 до 1100 в сутки

23 октября, Губернатор посетил Иркутский областной центр СПИД. Учреждение, которое в числе первых стало проводить диагностику на коронавирусную инфекцию, сейчас ежедневно проводит до 1 000 таких исследований.

Юлия Плотникова, главный врач Иркутского областного центра СПИД.

- В рамках бюджетного финансирования наш центр делает от 600 до 650 анализов на COVID-19 в день. Это в основном материал из медицинских организаций области. Отрабатываем быстро – в течение 1-2 дней, задержек нет. Что касается внебюджета, мы работаем, например, по договорам с работодателями. Это в основном предприятия, привлекающие для работы вахтовиков. И для физических лиц в центре СПИД определено время с 14 до 16 часов. Мы заключаем с человеком договор, и он может сдать тест платно. В день обращаются от 50 до 70 человек, для них оборудован отдельный вход, - рассказала главный врач Иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель медучреждения Юлия Плотникова обсудили возможность увеличения количества тестирований на коронавирусную инфекцию на бюджетной основе.

- Увеличивается число заболевших и людей, которые хотели бы пройти тест на COVID-19. Я объезжаю все лаборатории, их всего 14, которые делают такие анализы. Две уже посетил. Вижу мобилизацию коллективов, но медики тоже заболевают, поэтому нужно сделать так, чтобы это не сказывалось на процессе тестирования. Я поставил задачу увеличить количество тестов по области до 12 тысяч в сутки. Это позволит снять нагрузку, которая существует сейчас. Резервы есть. В том числе, рассматриваем возможность привлечения передвижных бригад для тестирования на коронавирусную инфекцию, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В областном центре СПИД уже идет подготовительная работа к наращиванию объемов тестирования на коронавирус.

- Мы готовы увеличить число исследований. Это потребует дополнительного финансирования на составляющие к тест-системам, а именно на системы выделения РНК вируса и пластиковые пробирки. По направлению, которое финансируется из бюджета, мы сможем увеличить до 1100 тестов в день. Финансовые расчеты мы представили в министерство здравоохранения Иркутской области, подали заявку на тест-системы в Роспотребнадзор, - пояснила главный врач центра СПИД.