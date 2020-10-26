Азиатско-Тихоокеанский Банк вошел в ТОП-50 лучших сайтов банков 2020 года

Рейтинг опубликовали эксперты независимого сервиса подбора банковских услуг Бробанк.ру

Азиатско-Тихоокеанский Банк вошел в ТОП лучших сайтов банков России. Эксперты аналитического сервиса при составлении рейтинга учитывали два основных требования, где их параллельное соблюдение давало возможность выйти в лидеры. Первое – размер собственных активов. Банк должен входить в сотню крупнейших и надежных банков страны. Второе – посещаемость сайта. Она не должна быть меньше 50 000 уникальных посетителей в месяц в течение 2020 года. Всего в исследовании участвовало 50 финансовых организаций.

По сообщению аналитиков сервиса, в рейтинг вошли все системно значимые банки страны. Сбор данных о параметре ИКС (Индекс качества сайтов) произведен с помощью стороннего сервиса, позволяющего выполнить анализ сайта. Для корректной оценки динамики сведения о индексе в январе 2020 года были получены тем же путем.

«Сейчас сайт АТБ - это расширенный и упрошенный функционал взаимодействия между банком и клиентом. Если раньше сайт нёс больше информационную функцию, то теперь - это офис не выходя из дома. Мы учитываем не только современные веяния, но и реальную обстановку в стране, которая влияет на необходимость и полезность нашего сайта. Мы не отказываемся от прямого общения с клиентами Банка, мы даем альтернативу в виде дистанционного обслуживания, которое играет большую роль для большинства наших клиентов», - прокомментировал директор департамента развития дистанционных каналов продаж Павел Монахов.