Родители уже начали подбирать вузы для детей на 2021 год

Клиенты Сбербанка уже приступили к поиску вузов для своих детей на 2021 год. Об этом свидетельствует статистика обращений к сервису «Образовательный консьерж», который включён в детские накопительные программы СК «Сбербанк страхование жизни».

С начала нового учебного года количество обращений родителей, выбирающих высшие учебные заведения для детей, выросло в шесть раз по сравнению с летними каникулами — это сейчас самый популярный запрос к сервису. В основном родители интересуются рейтингом учебных заведений и их местоположением.

Второе место по числу запросов занимает поиск спортивных секций и кружков. Также родители часто обращаются, чтобы найти дополнительные подготовительные курсы и репетиторов, нянь, психологов и узкопрофильных медицинских специалистов.

Активнее всего «Образовательным консьержем» пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга: на два этих города приходится 37% от общего количества обращений. Сервис также популярен в Екатеринбурге, Азове, Владивостоке и Нефтеюганске.

«Образовательный консьерж» помогает решить самые разнообразные вопросы. Так, детям 7 и 9 лет из Москвы сервис подобрал секции по фехтованию и водному поло, мальчику 7 лет из Санкт-Петербурга — курсы робототехники. Клиенту из Сочи консультант предложил детский кружок актёрского мастерства, а жителю Екатеринбурга — онлайн-тестирование для определения профориентации ребёнка.

Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«К сервису "Образовательный консьерж" от "Сбербанк страхование жизни" обращаются по всей стране — от Москвы до Владивостока, — и каждый год число пользователей растёт. В зависимости от сезона и внешних обстоятельств у клиентов разные потребности. В период самоизоляции родители чаще всего спрашивали наших консультантов о возможностях дистанционного досуга и развлечений, а сейчас, когда начался учебный год, родители уже ищут для своих детей вузы, а также репетиторов для подготовки к экзаменам в следующем году. Образовательный консультант связывается с учебными заведениями и выясняет, можно ли учиться бесплатно, сколько стоит обучение, каковы условия поступления и так далее. Важно, что этот сервис безлимитный, то есть количество обращений не ограничено. Сейчас он доступен 40 тысячам клиентов Сбербанка, которые копят при помощи страхования».

«Билет в будущее» и «Детский образовательный план» — программы накопительного страхования, разработанные компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей. На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.