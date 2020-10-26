Бизнесмена из Приангарья задержали по подозрению в мошенничестве и контрабанде леса

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области при участии Иркутской таможни задержали бизнесмена, подозреваемого в контрабанде лесоматериалов и покушении на мошенничество, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«По версии следствия, злоумышленник закупал на территории Иркутской области незаконно добытую древесину. Затем сбывал товар за границу, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты. Для вывоза лесоматериалов подозреваемый оформлял таможенные декларации, в которые вносились фиктивные сведения о производителе товара», – приводятся в сообщении слова Волк.

Кроме того, мужчина являлся руководителем двух лесозаготовительных организаций. Он разработал мошенническую схему кражи денег: инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы основному кредитору – региональному Управлению ФНС России. Задолженность перед государственной службой составляла около 36 миллионов рублей.

«Однако злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 году фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 миллионов рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства. Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, однако судьей был сделан вывод о фальсификации предоставленных сведений», – приводят издание слова Ирины Волк.

Возбуждено два уголовных дела по статьям «Контрабанда» и «Мошенничество», санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под домашним арестом. Предварительное расследование уголовных дел продолжается.