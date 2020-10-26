Более 10,5 миллионов поездок в 2020 году в общественном транспорте совершили жители сибирских регионов с помощью эквайринга Сбербанка

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта Байкальский банк Сбербанка подвел итоги сотрудничества с транспортными компаниями Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкальского края. В банке в настоящее время активно развивается направление эквайринга - внедрение транспортных проектов по организации безналичных расчетов при оплате поездок пассажирами.

Жители сибирских регионов активно осваивают бесконтактные технологии оплаты. Так, в 2020 году жители Иркутской области, Якутии, Забайкальского края, Бурятии совершили более 10,5 миллионов поездок с помощью эквайринга Сбербанка. В сентябре 2020 г., по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., количество безналичных оплат с помощью эквайринга Банка на общественном транспорте увеличилось в 2 раза.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Сегодня транспортный эквайринг Байкальского банка Сбербанка работает в 10 городах Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкальского края. Около 900 транспортных средств оборудованы терминалами для безналичных расчетов и эти цифры продолжают увеличиваться. Удобные, безопасные и инновационные решения помогают миллионам жителей регионов с комфортом перемещаться по маршрутам своих населенных пунктов на общественном транспорте. Это стало возможным именно благодаря нашему тесному сотрудничеству с передовыми транспортными компаниями регионов и мы гордимся этими партнерскими отношениями. От всей души поздравляем коллег с профессиональным праздником, желаем вам легкой дороги и благодарных пассажиров. Вместе будем продолжать создавать комфорт региональных и муниципальных пассажирских перевозок».

Пассажиры всех видов общественного транспорта могут оплачивать проезд с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

Сбербанк уделяет повышенное внимание обеспечению проезда льготной категории пассажиров, которые имеют право на особые условия проезда. В 2019 году в ряде территорий была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для оплаты льготного проезда обычную банковскую карту «МИР» любого банка. Это сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной транспортной карты или бумажного проездного — можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные зачисления.

Города - лидеры по безналичной оплате поездок в общественном транспорте в Иркутской области в 2020 году:

1. г. Иркутск - 2 123 986 поездок

2. г. Братск- 536 626 поездок

3. г. Усолье-Сибирское - 470 456 поездок

4. г. Шелехово - 103 705 поездок

5. г. Ангарск - 32 079 поездок