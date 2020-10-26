Дополнительные места для пациентов с коронавирусом появятся в онкодиспансере Иркутска

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем «Инстаграме» сообщил об увеличении количества коек для пациентов с коронавирусом. Дополнительные места в ближайшее время разместят в онкодиспансере Иркутска.

«Приняли решение развернуть места для ковид-пациентов в онкодиспансере. Там уже есть 65 коек, в ближайшие 2 дня добавим еще 65, включая палаты интенсивной терапии и реанимации», – сообщил глава области.

Кроме того, уже развернуты 24 койки на базе факультетских клиник ИГМУ, в том числе 6 коек реанимации. 6 мест добавили в отделение интенсивной терапии и реанимации областной инфекционной больницы.

Проходит согласование открытия дополнительного госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе одного из медучреждений ОАО «РЖД».