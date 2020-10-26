Татьяна Завьялова будет реализовывать ESG-стратегию Сбера

Татьяна Завьялова назначена старшим вице-президентом по ESG (экологическая, социальная и управленческая ответственность). В этой должности она будет реализовывать ESG-стратегию Сбера, в том числе осуществлять контроль и координацию ESG-инициатив; разработку стандартов; взаимодействие с государственными органами и профессиональным сообществом. На этой позиции Татьяна будет работать под руководством первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Татьяна Завьялова присоединилась к команде Сбера в апреле 2017 года в должности старшего вице-президента, директора Департамента маркетинга и коммуникаций. С июля 2019 года отвечала за реализацию проектов в области культуры, искусства и просветительства, благотворительности, спонсорства.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«ESG — общемировой тренд развития эффективного и устойчивого бизнеса, важность которого сложно переоценить для инвесторов, клиентов, страны. Задача Сбера — стать лидером в этом направлении и лучшим ESG-активом в России, войти в топ-50 в мире. Мы уже заложили надёжный фундамент в области ESG, многие подразделения включены в эту работу. Мы запустили экологические проекты, инициативы в области ответственного и зелёного финансирования, активности по созданию инклюзивной среды, Social AI и многое другое. Поздравляю Татьяну с назначением, желаю успехов ей и всей команде Сбера в формировании и реализации ESG-повестки!»