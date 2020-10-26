Российские банки заработали 92 млрд рублей на росте доллара

По сравнению с августом сентябрьская прибыль организаций выросла на 20%. За месяц они заработали около 200 млрд руб., сообщают «Ведомости».

Правда, почти половину этой прибыли (92 млрд руб.) обеспечила переоценка валютных запасов на фоне ослабления рубля. Такие данные приводит Банк России в аналитическом бюллетене о развитии банковского сектора в сентябре.

По данным ЦБ, с начала года прибыль сектора составила 1132 млрд руб., а доходность на капитал – 14% в годовом выражении. Однако, несмотря на высокую прибыльность сектора в целом, количество прибыльных банков заметно снизилось: положительный финансовый результат в сентябре показали всего 249 банков (66% от общего числа), тогда как в августе их было 268 (71%).

Помимо валютной переоценки эксперты связывают рост прибыли банковского сектора в сентябре с восстановлением кредитной активности после весенней стагнации. «Оживление кредитования произошло преимущественно в сегментах с высоким уровнем маржи, а именно в необеспеченной рознице, автокредитах и кредитовании МСБ, – уточняет Людмила Кожекина, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Необеспеченные потребкредиты заметно поддерживают доходность сектора, поскольку по ним процентные ставки существенно не снижались из-за возросшего кредитного риска».