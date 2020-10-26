ВТБ обеспечит запуск дифференцированных тарифов в метро при оплате банковской картой

ВТБ обеспечит запуск пилотного проекта по предоставлению скидок на проезд в Московском метро. Пассажирам на двух линиях столичного метрополитена будут доступны дифференцированные тарифы. С 2 ноября 2020 года до 2 июля 2021 года они получат 50% скидку от стоимости проезда при оплате банковской картой, то есть 22 рубля.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо будет оплатить проезд бесконтактной картой, приложив ее к одному из турникетов, отмеченных специальным стикером (оборудованных бесконтактным банковским ридером) в вестибюлях станций Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Период предоставления скидок — рабочие дни с открытия станций метрополитена до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Новый порядок оплаты проезда предусматривает списание денежных средств в размере стоимости всех поездок за день на следующий день с учетом всех акций, в том числе применяемых дифференцированных тарифов.

Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Банк ВТБ первым в России запустил инновационный режим объединения стоимости поездок на общественном транспорте за сутки в одну платежную транзакцию. Внедрение нового порядка оплаты проезда нацелено на упрощение жизни пользователей московского метрополитена: системы банка автоматически произведут расчет стоимости поездок с учетом скидок, действующих в момент их совершения. Кроме того, пассажиры всегда могут ознакомиться с информацией о совершенных поездках и произошедших списаниях в новом, едином для всех видов общественного транспорта Москвы личном кабинете пассажира на сайте mos.transport.vtb.ru».

Напомним, до конца года при оплате поездки в московском метрополитене и МЦК бесконтактной банковской картой ПС МИР или телефоном с платежным приложением Mir Pay действует дополнительная скидка в размере 10 рублей от стоимости поездки.

Банк ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена в мае прошлого года, обеспечив их оборудованием для приема бесконтактных банковских карт. В вестибюле каждой станции минимум два турникета оснащены банковскими ридерами, обеспечивающими прием банковских карт в качестве средства оплаты проезда.