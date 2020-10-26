В КБ «Солидарность» возможно пополнение карт черех терминалы «Элекснет»

В целях улучшения качества обслуживания клиентов в АО КБ «Солидарность», подключен новый сервис, позволяющий держателям банковских карт Банка пополнять карточные счета через терминалы партнерской сети «Элекснет».
Для пополнения необходимо будет только ввести номер телефона, привязанный к Вашей банковской карте.
Комиссия за пополнение не взимается.
Как пополнить карту на терминале «Элекснет»:
- На экране терминала «Элекснет» необходимо выбрать опцию «Погашение кредитов и займов», далее перейти в раздел «Банки» и выбрать в списке Банк «Солидарность». Просим строго следовать инструкции и подсказкам на экране терминала!
- Найти удобный терминал Вы можете, перейдя по ссылке