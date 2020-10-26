В КБ «Солидарность» возможно пополнение карт черех терминалы «Элекснет»

В целях улучшения качества обслуживания клиентов в АО КБ «Солидарность», подключен новый сервис, позволяющий держателям банковских карт Банка пополнять карточные счета через терминалы партнерской сети «Элекснет».

Для пополнения необходимо будет только ввести номер телефона, привязанный к Вашей банковской карте.

Комиссия за пополнение не взимается.

Как пополнить карту на терминале «Элекснет»: