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Мастер-класс «Как продавать больше чем конкуренты» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн мастер-классе на тему «Как продавать больше чем конкуренты, без скидок и адского демпинга», который пройдет 3 ноября в 14-00 мск.

Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель — Татьяна Винокурова — эксперт по построению отделов продаж, основатель консалтинговой компании PRO Бизнес. Президент Ассоциации Спикеров Санкт-Петербурга.

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На онлайн мастер-классе обсудим, как продавать дороже конкурентов, как презентовать товар/услуги, чтобы клиент покупал, рассмотрим методы презентации цены, сравним такие параметры как цена и ценность.

По итогам мастер-класса слушатели смогут построить пошаговый чек-лист анализа конкурентов.

Мастер-класс представляет собой прямой эфир в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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