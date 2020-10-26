При поддержке Россельхозбанка в Чувашии на полную мощность заработал крупнейший тепличный комплекс

23 октября в Чувашии на полную мощность начал работать крупнейший в республике тепличный комплекс – «Новочебоксарский». Проект, реализованный на средства Россельхозбанка, будет производить порядка 20 тысяч тонн овощей защищенного грунта в год, что позволит полностью удовлетворить потребности регионального рынка в свежих овощах.

Проект стартовал при поддержке Россельхозбанка в 2017 году. Первая очередь тепличного комплекса на территории Атлашевского сельского поселения была запущена в октябре 2019. Россельхозбанк инвестировал в строительство 5,2 млрд рублей.

Начало полноценной эксплуатации тепличного комплекса после открытия второй очереди создало рабочие места ещё для 150 человек – теперь общая численность персонала достигла 400 сотрудников.

Тепличный комплекс площадью 22 га обеспечит круглогодичное выращивание экологически чистых огурцов и томатов. Благодаря технологии досвечивания и сверхточному контролю климата планируется получать с каждого квадратного метра теплиц более 70 кг томатов и около 120 кг огурцов в год. Продукция предприятия уже нашла своего потребителя как на территории Чувашии, так и в соседних регионах.

«Инвестиции Россельхозбанка направлены на достижение конкретных результатов – благодаря им на столах наших соотечественников появляются качественные и свежие отечественные продукты. В тепличном овощеводстве доля банка в финансировании инвестпроектов составляет почти 60%, то есть мы, по сути, формируем эту отрасль АПК. Для России с ее климатом и природными условиями создание мощного тепличного овощеводства стратегически важно. Сегодня мы стали еще на шаг ближе к цели», – отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.