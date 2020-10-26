Инвестиции россиян в недвижимость выросли на фоне коронакризиса

Одним из главных последствий этого стало снижение объема их средств на банковских вкладах, сообщают «Ведомости».

«Что в банковских балансах изменилось в минус, так это свободная ликвидность – ее стало меньше. Во многом это произошло потому, что средства населения на банковских счетах растут не так активно», – говорил 6 октября председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на конференции «Банковская система России: уроки коронакризиса».

Прогнозируя динамику банковских пассивов в ближайшей перспективе, банкиры считают, что при нынешних ставках население будет искать более выгодные варианты вложений, чем депозиты. И это не только фондовый рынок, который в 2020 г. быстро растет. «Мы, безусловно, и дальше увидим меньшие темпы прироста средств на срочных счетах, поскольку ставки в 4,5–5% непривычны менталитету российского человека, он их считает очень маленькими, хотя они и выше инфляции. Я думаю, какая-то часть денег опять пойдет в недвижимость», – убежден Задорнов.