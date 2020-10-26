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Парк-отель в Улан-Удэ переоборудовали в госпиталь для больных коронавирусом

Парк-отель в столице Республики Бурятия городе Улан-Удэ переоборудовали в стационар для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном республиканском портале.

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Всего на базе гостиницы планируется развернуть 150 коек. В настоящее время размещено 50. В учреждении будут работать посменно четыре врача, 12 медицинских сестер и 10 санитаров.

Сейчас 20 пациентов уже переведены из ковидного госпиталя на улице Модогоева на долечивание в парк-отель.  

В ближайшие две-три недели запланировано поэтапное развертывание дополнительного коечного фонда объемом 400 коек в Улан-Удэ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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