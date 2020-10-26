Администрация Ангарска обратилась в прокуратуру из-за повышения стоимости проезда в автобусах

Власти города Ангарска Иркутской области на официальном сайте сообщили, что обратились в прокуратуру из-за повышения местными перевозчиками стоимости проезда в автобусах до 30 рублей.

«В настоящее время администрация обратилась в прокуратуру, которая направила заявление в Федеральную антимонопольную службу. Также поступит и мэрия», – отмечается в сообщении.

На сайте отмечается, что перевозчики подняли плату за проезд в октябре из-за того, что якобы в связи с пандемией резко сократился пассажиропоток, и транспортные предприятия терпят убытки. При этом финансовое обоснование повышения тарифа предоставлено не было.

Администрация округа обратилась к транспортникам с просьбой не поднимать цену за проезд до получения конкретных расчетов, тем не менее, с 19 октября один перевозчик принял решение о повышении тарифа, с 23 октября его примеру последовали другие.

Стоит отметить, что сейчас транспортное обслуживание автобусами в Ангарском городском округе по маршрутам осуществляется по нерегулируемым тарифам.