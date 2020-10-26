В августе малый бизнес получил на 10% больше кредитов

Всего банки выдали им 272 000 кредитов – на 10,4% больше, чем месяцем ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на бюллетень Банка России «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства».

По сравнению с августом прошлого года количество кредитов выросло почти втрое (в 2,7 раза). Выросло и количество заемщиков из числа МСП – на 12,1% до 236 800 предприятий. Это тоже в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего на 1 сентября кредит имели более 427 000 малых и средних компаний – на 152 000 больше, чем в начале года.

В денежном выражении объем кредитов в августе текущего года составил 698 млрд руб., что на 7,2% больше июля и на 25% – августа 2019 г. В среднем предприниматели занимали 2,6 млн руб. – на уровне июля, хотя и меньше, чем весной (в марте средний размер кредита составлял 5,7 млн руб.). Больше всего кредитов берут торговые компании и фирмы, занимающиеся ремонтом автомобилей, – 40,8% вместе. Доля бизнеса, связанного с операциями по недвижимости, составляет 12,2%. Примерно столько же (12,1%) занимают обрабатывающие производства. На кредиты компаниям строительной сферы приходится 9,9%, на сферу перевозок и хранения – 5,9%.

Во многом рост кредитования вызван льготами. По данным Минэкономразвития, с апреля текущего года объем льготных кредитов для МСП превысил 1 трлн руб. Всего же за семь месяцев 2020 г. предпринимателям выдано около 3,9 трлн руб. Средневзвешенные процентные ставки в августе составили 6,73 и 8,02% годовых по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно. Это на 4,24 и 2,6 п. п. ниже, чем год назад.