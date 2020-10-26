Новости

За сутки в Бурятии коронавирусом заразились 217 человек

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 26 октября зарегистрировано 10 467 (+217) случаев заражения COVID-19. 

Читайте также:

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом
26 октября 2020
В Иркутской области за сутки умерли 9 человек с коронавирусом
26 октября 2020

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7326 человек, умерло 134 человека. Проходят лечение в стационарах республики 1865 больных. На амбулаторном лечении находятся 1142 пациента. Из 217 случаев заболевания 193 зарегистрированы в г. Улан-Удэ. Всего по г. Улан-Удэ – 6856 (65% от общего числа инфицированных).

Из 217 новых случаев COVID-19: 134 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 4845 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 142 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 865 пациента, из них 34 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2518)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Иркутске подешевела недвижимость под общепит
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом
В Иркутской области за сутки умерли 9 человек с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании