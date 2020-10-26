За сутки в Бурятии коронавирусом заразились 217 человек

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 26 октября зарегистрировано 10 467 (+217) случаев заражения COVID-19.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7326 человек, умерло 134 человека. Проходят лечение в стационарах республики 1865 больных. На амбулаторном лечении находятся 1142 пациента. Из 217 случаев заболевания 193 зарегистрированы в г. Улан-Удэ. Всего по г. Улан-Удэ – 6856 (65% от общего числа инфицированных).

Из 217 новых случаев COVID-19: 134 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 4845 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 142 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 865 пациента, из них 34 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.