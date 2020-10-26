В Приангарье зарегистрировали 54 памятника археологического наследия

Как сообщают в Кадастровой палате по Иркутской области, все эти объекты носят федеральное значение. Шесть из них имеют статус выявленных объектов культурного наследия.

К последним относятся стоянки древних людей «Шаманка 1», «Шаманка 2», «Шаманка 3», «Шаманка 4», «Шаманка 5», «Шаманка 6». По данным экспертизы, культуросодержащие отложения эпохи неолита – раннего железного века – расположены на всей территории этих объектов локальными пятнами на глубине до 1,5 метра.

Всего с начала года в реестр недвижимости внесены сведения о 33 стоянках из числа памятников археологического значения, а также о девяти городищах.

Кроме того, сведения внесены о границах пяти древних могильников – «Городище 2», «Городище 3», «Падь Сухая 2», «Пономарево 3», «Падь Частые 2»; двух ритуальных комплексов – «Гурбыл 1» и «Идыгинские летники 3». Еще один объект – «Остров Шайдоров» – является одновременно и стоянкой, и могильником древних людей.

Помимо этого, в ЕГРН зафиксированы границы территорий объектов археологического наследия федерального значения «Писаница фигурная, высеченная на белом мраморе (всадник и олени)» (петроглифы «Малое Орсо 2») и «Писаницы, высеченные и нарисованные краской (изображения людей, лосей, птиц)» (Завальские писаницы), а также «Пещеры Онотская».

Всего в реестре недвижимости содержатся сведения о границах 503 территорий объектов культурного наследия. Внесение таких сведений в ЕГРН продолжается.