Недельный чек россиян резко вырос на 28 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 12 по 18 октября 2020 года средний недельный чек россиян достиг 599 рублей. Таким образом, этот показатель на 28 рублей превысил данные за предыдущую неделю и на 54 рубля – за аналогичную неделю прошлого года.

На минувшей неделе с 12 по 18 октября средний чек вырос в двадцатый раз за год. Так, недельный индекс относительно предыдущей недели с 5 по 11 октября прибавил 28 рублей (4,9%) и остановился на отметке в 599 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал более серьезный рост (9,9% или 54 рубля).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе также показал рост (3,4% или на 20 рублей). Мы наблюдаем стремительный рост среднего чека, связанный с увеличением среднего объема покупки.

«В текущей эпидемиологической ситуации меняется потребительское поведение россиян. Наши соотечественники с заботой о собственном здоровье стараются реже посещать общественные места и магазины, приобретая за одну покупку большее количество товаров и, тем самым, увеличивая средний чек», - комментирует результаты исследования исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.