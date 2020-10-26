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Каникулы школьникам Иркутского района продлят до 7 ноября

Как рассказал начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов, во время каникул во всех образовательных учреждениях района будут проведена комплексная дезинфекция помещений.

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- В школах мы наблюдаем рост случаев заболевания как коронавирусной инфекцией, так и ОРВИ.  Сегодня важно ограничить число контактов среди школьников и предотвратить передачу вируса, - отметил он.

Также Роман Зарипов обратился к родителям школьников: - Очень прошу родителей проследить за своим детьми во время каникул. Свободное время лучше провести дома. Дети могут гулять на улице, но не стоит ради развлечения посещать торговые центры и общественный транспорт. Каникулы нужно использовать, как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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