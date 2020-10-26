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Коршуновский ГОК завершил ремонт оборудования для сушки железорудного концентрата на обогатительной фабрике

С наступлением минусовых температур на участке сушки и отгрузки концентрата КГОК возобновляется производство сухого железорудного концентрата. Предшествуют этому ревизия оборудования фабрики, профилактические ремонты сушильных барабанов и футеровка топок, сообщают в компании.  

Технология сушки позволяет отправлять концентрат потребителям с содержанием влаги 2,5%, что исключает смерзание в момент транспортировки и позволяет металлургам сразу использовать концентрат в технологическом процессе, исключив дополнительное время и трудозатраты на его размораживание. 

«Железорудные предприятия средней полосы России и большинство зарубежных не оснащены подобной технологией в связи с преобладанием плюсовых температур на территории производства. Для России же сушка – насущная необходимость. Поэтому мы подготовили этот участок с максимальной тщательностью», – комментирует управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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