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Иркутск, Ангарск и Братск в тройке лидеров по количеству COVID-19

Иркутск, Ангарск и Братск возглавили тройку городов-лидеров по количеству новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Иркутской области на 26 октября. По данным оперативного штаба, в регионе подтверждены 215 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 23 398 заболевших.

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Из 211 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске — 80 (всего 10 897),
  • в Ангарске — 55 (всего 2 222)
  • в Братске — 34 (всего 618).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  • Иркутск – 10 897,
  • Ангарск – 2 222,
  • Иркутский район – 1 641,
  • Усть-Кут – 1 486,
  • Братск – 1 186.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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