Иркутск, Ангарск и Братск в тройке лидеров по количеству COVID-19

Иркутск, Ангарск и Братск возглавили тройку городов-лидеров по количеству новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Иркутской области на 26 октября. По данным оперативного штаба, в регионе подтверждены 215 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 23 398 заболевших.
Читайте также:
26 октября 2020
Из 211 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске — 80 (всего 10 897),
- в Ангарске — 55 (всего 2 222)
- в Братске — 34 (всего 618).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:
- Иркутск – 10 897,
- Ангарск – 2 222,
- Иркутский район – 1 641,
- Усть-Кут – 1 486,
- Братск – 1 186.