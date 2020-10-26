Иркутск, Ангарск и Братск в тройке лидеров по количеству COVID-19

Иркутск, Ангарск и Братск возглавили тройку городов-лидеров по количеству новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Иркутской области на 26 октября. По данным оперативного штаба, в регионе подтверждены 215 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 23 398 заболевших.

Из 211 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске — 80 (всего 10 897),

в Ангарске — 55 (всего 2 222)

в Братске — 34 (всего 618).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19: