Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, сейчас губернатор находится на самоизоляции.

"Игорь Иванович дома на самоизоляции, у него диагностирован коронавирус, болезнь протекает в легкой форме, чувствует себя хорошо", - сообщил собеседник агентства.

На 26 октября в Иркутской области подтверждены 215 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 23 398 заболевших. За последние сутки умерли 9 человек с коронавирусом, выздоровели – 10 человек, за весь период эпидемии 18 859. Госпитализировано за сутки 213 человек, всего – 3 601 человек.