Иркутская область заняла 61 место по безработице в России

Согласно рейтингу РИА Новости, уровень безработицы в регионе составляет 8%, а среднее время поиска работы – 5,5 месяцев.

Субъектами РФ с самым низким уровнем безработицы — менее 3,5% — стали Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Труднее всего найти работу жителям Чечни, Тывы и Ингушетии — в этих республиках уровень безработицы превышает 20%.

В лидирующей пятерке рейтинга произошли некоторые изменения по сравнению с прошлым годом. По итогам июня-августа 2020 года самый низкий уровень безработицы наблюдается в ЯНАО (2,5%), следом за ним Москва (2,7%), ХМАО (3,2%), Петербург (3,6%) и Камчатка (3,6%).

По сравнению с прошлым годом выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен или выше 10%. Если год назад таких регионов было шесть, то по итогам лета 2020 года их стало 13. Наиболее сложная ситуация – в Ингушетии, где уровень безработицы составил 30,7%, Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%), в Кабардино-Балкарии (15,4%).

По итогам июня-августа 2020 года в 82 регионах уровень безработицы вырос, в двух - не изменился, в одном - на Чукотке - снизился на 0,1 процентного пункта. Самый существенный рост наблюдается в Туве (+11,6 процентных пункта).