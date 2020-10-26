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Более 320 км пути отремонтировано на ВСЖД в этом году

В 2020 году общий объем ремонтно-путевых работ на Восточно-Сибирской железной дороге составил 326,5 км.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, проведена  реконструкция более чем на 222 км — на участках Транссиба (111,4 км) и БАМа (110,8 км), на 101 километре был проведен капитальный и средний ремонт. Бесстыковой или «бархатный путь» уложен на 23 участках магистрали общей протяженностью 274 км.

Помимо работ на главном ходу Транссиба, велась укладка второго пути на бамовских участках. Ежегодный рост грузооборота на ВСЖД требует точного соблюдения графика ремонта и высокого качества его выполнения, акцентируют в компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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