Артисты драмтеатра им. Охлопкова проведут мастер-классы в онлайн формате

О старте проекта «ДРАМУРОКИ-онлайн» объявил директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов, сообщают в пресс-службе театра.

Проект адресован профессиональным артистам, руководителям и участникам театральных студий, студентам творческих специальностей, а также ценителям театрального искусства. Его задача - поддержание и развитие уровня знаний и профессиональных навыков сотрудников театров во время ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Среди заявленных тем - занятия по театральному мастерству, основы грима и сценического движения в разных артистических образах. Занятия проведут артисты театра им. Н.П. Охлопкова. Первый «драмурок-онлайн» проведёт Иван Гущин. Затем на мастер-классах со зрителями встретятся Екатерина Константинова, Сергей Дубянский и Константин Агеев.

Уроки будут проходить в прямом эфире на официальной странице театра в социальной сети Инстаграм (адрес @irkdrama). Они стартуют 27 октября и будут проходить каждый вторник в 20.00 по иркутскому времени. Расписание драмуроков прикреплено к письму.