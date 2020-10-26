Новости

Глава счетной палаты РФ посоветовал россиянам хранить больше сбережений в рублях

Данный вариант предпочтителен, если эти средства не будут тратить ближайшие год-полтора, передают РИА Новости слова Алексея Кудрина.

Ранее глава Росбанка Илья Поляков заявил, что колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем.

В сентябре эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин высказал мнение, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих валют может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения внешнеполитического фона.

Как следует из опроса РИА Новости кредитных организаций, россияне в среднем хранят в крупных банках 89% своих сбережений в рублях, остальные средства они размещают в долларах, евро и очень редко - в экзотических валютах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В России установлен новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом — 17 347 случаев
Игорь Кобзев записал "ковидное" обращение к жителям региона
В Иркутске подешевела недвижимость под общепит
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании