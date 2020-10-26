Общая стоимость сделок со сверхдорогим жильем в Лондоне на 16% превысила прошлогодний показатель

В свою очередь размер дисконта снизился до 5%, сообщают в консалтинговой компании Knight Frank.

К сентябрю 2020 года в Лондоне заключили 56 сделок со сверхдорогой недвижимостью с бюджетом от 10 млн. Общая стоимость всех проданных лотов составила 1,13 млрд, что на 16% превышает аналогичный показатель 2019 года (977,5 млн).

Кроме того, разница между ценой предложения и конечной стоимостью совершенной сделки снизилась почти вдвое – размер скидки во II квартале 2020 года не превышал 5%, тогда как ранее дисконт мог достигать 10%. При этом 40% сделок приходится на местных покупателей, что является рекордной долей за последние 10 лет.

За I квартал 2020 года было совершено 30 сделок со сверхдорогой недвижимостью Лондона, тогда как в 2019 году за аналогичный период насчитывалось только 18. Во II квартале под воздействием карантинных ограничений наступило временное затишье: было совершено всего 16 сделок, по сравнению с 29 за аналогичный период 2019 года. Тем не менее, после снятия ограничений активность возобновилась, и в целом за восемь месяцев 2020 года было закрыто 56 сделок (57 в прошлом году).

Общая стоимость всех совершенных сделок со сверхдорогой недвижимостью в Лондоне составила 1,13 млрд, что на 16% больше показателя прошлого года – ?977,5 млн. При этом разница между запрашиваемой ценой и реальной стоимостью заключенной сделки со сверхдорогими домами и квартирами заметно снизилась за последние месяцы, достигнув только 5%, тогда как несколько лет назад скидка продавца могла находиться на уровне 10%.