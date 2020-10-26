В аптеки Иркутска поступило более 13 тыс. упаковок противовирусных препаратов

В прошедшие выходные дни в аптеки области было отгружено более трех тысяч упаковок противовирусного препарата «Умифеновир» (аналог «Арбидола») и более 10 тысяч упаковок «Азитромицина», сообщают в областной администрации.

Сегодня ожидается поступление еще 6 800 упаковок этого препарата и 715-ти упаковок «Короновира». Поставки лекарств для лечения коронавирусной инфекции продолжатся.

В то же время губернатор обратил внимание, что нельзя допускать бесконтрольного и ажиотажного роста продаж медпрепаратов, антибиотики должны отпускаться строго по рецептам.