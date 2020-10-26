Сбер предоставил клиентам новые возможности для заботы о здоровье

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» и сервис СберЗдоровье из экосистемы Сбер разработали новый страховой продукт «Забота о здоровье». По этому страховому полису клиенты смогут без лишних трат и очередей сдать медицинские анализы и обследования, а также пройти расширенную диспансеризацию в удобных клиниках.

Программа «Забота о здоровье» работает следующим образом: клиент обращается в медицинскую организацию по своему действующему полису ОМС, получает направление на амбулаторно-поликлиническую помощь (обследование, консультация врача-специалиста, сдача анализов) или записывается на плановую диспансеризацию (профилактический осмотр) в рамках ОМС. После этого клиент загружает в личный кабинет на платформе СберЗдоровье медицинские документы установленной формы, и специалисты сервиса подбирают удобную клинику и организуют запись на приём врача.

По программе клиентам доступен и сервис «Второе медицинское мнение», позволяющий получить заключение опытного врача по ранее диагностированному заболеванию. В программу входят также информационно-консультационные услуги: клиенты могут узнать обо всех тонкостях своих прав, льгот и квот, доступных им по ОМС.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Программа открывает новые возможности для заботы о здоровье, гармонично дополняя полис ОМС, который есть у каждого россиянина. Клиенты смогут сдать анализы или пройти обследования, если в их поликлинике нет необходимого медицинского оборудования либо нет возможности записаться на удобное время. А в дополнение к диспансеризации, которую клиент пройдёт в своей поликлинике, программа обеспечит ему дополнительные обследования, то есть полноценный чекап, который на открытом рынке стоит несколько десятков тысяч рублей».

Стоимость годового полиса «Забота о здоровье» составляет 7990 рублей. Количество обращений по нему не ограничено. В рамках программы клиентам доступны услуги на общую сумму до 50 тыс. рублей. Воспользоваться полисом могут люди в возрасте от 18 до 75 лет. Оформить договор по новой программе можно на сайте «Сбербанк страхование» или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (необходимо зайти в раздел «Страхование и защита», нажать «+» и в перечне страховых продуктов выбрать «Забота о здоровье»). Страховой полис поступит на электронную почту.